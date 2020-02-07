2020-02-07T13:31:56+03:00
Общество

В Челябинской области заметили одного из первых масонов России

Он проводил заседание философского клуба
Андрей АБРАМОВ
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Скриншот: Worldtothebetter1/YouTubeСкриншот: Worldtothebetter1/YouTubeФото: кадр с видео
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В Челябинской области побывал Георгий Дергачев. Кандидат философских наук известен как один из основателей масонства в новой России. Профессор побывал в Сатке, где провел заседание философского клуба. Об этом пишет издание «Медиазавод».

Сам Дергачев во время встречи сделал удивленный вид, когда его представили как бывшего мастера масонской ложи. Однако на интернет-портале российского общества размещена его фотография. Участники встречи также сообщили нашим коллегам, что о тайных организациях разговора во время встречи увлеченных философией в Сатке не шло. Дергачев, вероятно, прибыл по приглашению директора местного завода.

Вот сайт российских масонов.

Вот сайт российских масонов.

Часто масонство путают с религией или приписывают членам ордена попытки захвата власти. На деле же это скорее клуб людей, одержимых идеей работы на благо общества. В Челябинске в нулевые годы были также попытки создать филиал масонской ложи, которые не увенчались успехами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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