2020-02-07T13:20:13+03:00
Общество

В Челябинске спор двух мужчин закончился стрельбой

С ранениями в голову и глаз один из ссорящихся попал в больницу
Инна КУМЕЙКО
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Спор двух челябинцев закончился стрельбой. Фото: Архив "КП".Спор двух челябинцев закончился стрельбой. Фото: Архив "КП".
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ЧП на улице Скульптора Головницкого в микрорайоне «Парковый» случилась 6 января.

Как пояснили в пресс-службе УМВД Челябинска, конфликт вспыхнул между двумя мужчинами — 22 и 30 лет. Они выпивали, а потом поругались.

Жаркий диспут закончился стрельбой: 22-летний парень был ранен из травматического пистолета. В больнице, куда доставили пострадавшего, диагностировали ранения в голову и в глаз.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

— Личность стрелявшего установлена. Проводятся следственные действия, — сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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