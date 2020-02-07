В Челябинске спор двух мужчин закончился стрельбой
ЧП на улице Скульптора Головницкого в микрорайоне «Парковый» случилась 6 января.
Как пояснили в пресс-службе УМВД Челябинска, конфликт вспыхнул между двумя мужчинами — 22 и 30 лет. Они выпивали, а потом поругались.
Жаркий диспут закончился стрельбой: 22-летний парень был ранен из травматического пистолета. В больнице, куда доставили пострадавшего, диагностировали ранения в голову и в глаз.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
— Личность стрелявшего установлена. Проводятся следственные действия, — сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.
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ИСТОЧНИК KP.RU