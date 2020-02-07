В Челябинске в подземном переходе упала и сломала руку женщина
В пятницу, 7 февраля, в подземном пешеходном переходе у Никитинских рядов на лестнице упала 60-летняя женщина. Поднявшись, она спустилась в подземную торговую галерею и попросила вызвать скорую, жалуясь на сильную боль в руке.
Как позже сообщили в пресс-службе администрации города, бригада «скорой помощи», прибывшая по вызову, наложила пострадавшей шину и с подозрением на перелом предплечья увезла в травмпункт областной больницы № 3.
Это не первый случай падения в разбитых и запущенных подземных переходах в центре города. В новогодние каникулы на спуске от трамвайной остановки «Ритм» упал и травмировался парень. Ему тоже вызвали скорую.
Власти уложили на разбитые ступени антискользящее покрытие. Но синтетический ворс забивается снегом, и ходить по нему опасно — того и гляди, поскользнешься. Куски покрытия, кроме того, выглядят не эстетично: они разнокалиберные по размеру и не совпадают по цвету.
Летом мэрия восстановила некоторые спуски в переход. На полный же капитальный ремонт всех подземных пешеходов в бюджете нет денег. Об этом сообщила глава города Наталья Котова 13 января.
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ИСТОЧНИК KP.RU