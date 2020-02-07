В Челябинске студентов университета отправили на карантин
В Челябинском государственном университете объявлен карантин по гриппу и ОРВИ. Ректор Сергей Таскаев подписал приказ о введении карантина в учреждении с 7 по 16 февраля.
Медицинский университет карантин не объявил. Институт культуры держится. Не отменены занятия в ЮУрГУ и в УралГУФКе.
Напомним, что 4 февраля в Челябинской области объявили эпидемиологическую ситуацию по гриппу и ОРВИ. Школы, кружки и секции Челябинска закрыты на карантин с 4 февраля и до особого распоряжения. Задания от учителей высылаются дистанционно, с помощью системы «Сетевой город».
Впрочем, ученики 9 и 11 выпускных классов посещают элективы по предметам, по которым следует сдавать экзамены — обязательные и по выбору. Тратить на безделье драгоценные дни нельзя.
В министерстве здравоохранения Челябинской области заявляют: даже три карантинных дня резко сократили распространение вирусных инфекций в разобщенных детских коллективах.
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ИСТОЧНИК KP.RU