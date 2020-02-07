2020-02-07T14:55:08+03:00
Общество

В Челябинске студентов университета отправили на карантин

Вынужденные каникулы объявлены в ЧелГУ на 10 дней
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
В ЧелГУ объявили карантин. Фото: группа "Ботанический сад ЧелГУ" vk.comВ ЧелГУ объявили карантин. Фото: группа "Ботанический сад ЧелГУ" vk.com
Изменить размер текста:

В Челябинском государственном университете объявлен карантин по гриппу и ОРВИ. Ректор Сергей Таскаев подписал приказ о введении карантина в учреждении с 7 по 16 февраля.

Медицинский университет карантин не объявил. Институт культуры держится. Не отменены занятия в ЮУрГУ и в УралГУФКе.

Напомним, что 4 февраля в Челябинской области объявили эпидемиологическую ситуацию по гриппу и ОРВИ. Школы, кружки и секции Челябинска закрыты на карантин с 4 февраля и до особого распоряжения. Задания от учителей высылаются дистанционно, с помощью системы «Сетевой город».

Впрочем, ученики 9 и 11 выпускных классов посещают элективы по предметам, по которым следует сдавать экзамены — обязательные и по выбору. Тратить на безделье драгоценные дни нельзя.

В министерстве здравоохранения Челябинской области заявляют: даже три карантинных дня резко сократили распространение вирусных инфекций в разобщенных детских коллективах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бульдог из Челябинска рассекает на скейте и ведет блог в Instagram
В Челябинске студентов университета отправили на карантин
В Челябинске в подземном переходе упала и сломала руку женщина
ВТБ открыл «Уральским авиалиниям» кредитную линию объемом 2 миллиарда рублей
В Челябинске спор двух мужчин закончился стрельбой
В Челябинской области заметили одного из первых масонов России
«Словно живую пудрой обсыпали!»: команда кондитеров из Челябинской области испекла статую в шоколаде
В Челябинской области медики в спецформе перепугали людей
В Челябинске руководство финансового кооператива подозревается в воровстве
Отменят ли «Лыжню России-2020» в Челябинске из-за карантина
В Челябинской области лихачка за рулем лишила жизни двух человек
В Челябинской области в тюрьму угодил «черный лесоруб»
В Челябинске заместитель мэра по городской среде гулял по сугробам в центре
«Космические» трамваи из Челябинской области высмеял «Вечерний Ургант»
В Челябинске ребенка госпитализировали по подозрению на коронавирус
В Челябинске продается вековой особняк с пабом
В Челябинской области один человек умер от гриппа
В Челябинске 182 человека врачи наблюдают из-за коронавирусной инфекции
В Челябинске детей и подростков от гриппа спасает карантин