В Челябинске студентов университета отправили на карантин

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:55:08+03:00

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В Челябинском государственном университете объявлен карантин по гриппу и ОРВИ. Ректор Сергей Таскаев подписал приказ о введении карантина в учреждении с 7 по 16 февраля.

Медицинский университет карантин не объявил. Институт культуры держится. Не отменены занятия в ЮУрГУ и в УралГУФКе.

Напомним, что 4 февраля в Челябинской области объявили эпидемиологическую ситуацию по гриппу и ОРВИ. Школы, кружки и секции Челябинска закрыты на карантин с 4 февраля и до особого распоряжения. Задания от учителей высылаются дистанционно, с помощью системы «Сетевой город».

Впрочем, ученики 9 и 11 выпускных классов посещают элективы по предметам, по которым следует сдавать экзамены — обязательные и по выбору. Тратить на безделье драгоценные дни нельзя.

В министерстве здравоохранения Челябинской области заявляют: даже три карантинных дня резко сократили распространение вирусных инфекций в разобщенных детских коллективах.

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ИСТОЧНИК KP.RU