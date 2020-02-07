В Челябинске педофил разделся перед школьницей в маршрутке

7 Февр. 2020 2020-02-07T17:05:05+03:00

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Пользователи соцсетей делятся пугающими историями: одна из подписчиц группы «Парковый Челябинск» написала пост о вопиющих приставаниях в маршрутках.

Как рассказала свидетельница, инцидент произошел во время ее поездки в центр города 6 февраля. Женщина увидела, как неизвестный мужчина начал приставать к школьнице прямо при пассажирах. При этом подписчицу удивило то, что никто из людей не реагировал на действия пожилого человека.

— Мужчина в коричневой дубленке и в зимней кепке, распахнув полы дубленки, тыкал своим оголенным половым органом девочке в плечо. Я до сих пор корю себя, что не подняла панику, так как была просто ошарашена. Рядом со мной сидели еще одна девочка и у входа парень, которые, похоже, тоже это видели. Мужчине где-то 65-70 лет, заметив мой взгляд, он тут же запахнул дубленку и вышел на остановке Куйбышева. Там же вышла и девочка, видимо, учится в том районе, — написала свидетельница в ВКонтакте.

В комментариях под постом откликнулась и девушка, ставшая жертвой мужчины. Ее также удивило полное безразличие пассажиров. Однако в целом комментаторы поделись на два лагеря: тех, кто поддержал девочку и тех, кто посчитал, что она могла сама привлечь внимание других людей в маршрутке.

В УМВД Челябинска сообщили, что в курсе случившегося. Органами проводится проверка

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ИСТОЧНИК KP.RU