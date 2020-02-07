2020-02-07T17:05:05+03:00
Общество

В Челябинске педофил разделся перед школьницей в маршрутке

На непристойности никто из взрослых не обратил внимание
Андрей Москвичев
Поделиться:
Правоохранительные органы проводят проверкуПравоохранительные органы проводят проверкуФото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Пользователи соцсетей делятся пугающими историями: одна из подписчиц группы «Парковый Челябинск» написала пост о вопиющих приставаниях в маршрутках.

Как рассказала свидетельница, инцидент произошел во время ее поездки в центр города 6 февраля. Женщина увидела, как неизвестный мужчина начал приставать к школьнице прямо при пассажирах. При этом подписчицу удивило то, что никто из людей не реагировал на действия пожилого человека.

— Мужчина в коричневой дубленке и в зимней кепке, распахнув полы дубленки, тыкал своим оголенным половым органом девочке в плечо. Я до сих пор корю себя, что не подняла панику, так как была просто ошарашена. Рядом со мной сидели еще одна девочка и у входа парень, которые, похоже, тоже это видели. Мужчине где-то 65-70 лет, заметив мой взгляд, он тут же запахнул дубленку и вышел на остановке Куйбышева. Там же вышла и девочка, видимо, учится в том районе, — написала свидетельница в ВКонтакте.

В комментариях под постом откликнулась и девушка, ставшая жертвой мужчины. Ее также удивило полное безразличие пассажиров. Однако в целом комментаторы поделись на два лагеря: тех, кто поддержал девочку и тех, кто посчитал, что она могла сама привлечь внимание других людей в маршрутке.

В УМВД Челябинска сообщили, что в курсе случившегося. Органами проводится проверка

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске педофил разделся перед школьницей в маршрутке
В Челябинске в очередной раз закрыли главный ледовый городок
Бульдог из Челябинска рассекает на скейте и ведет блог в Instagram
В Челябинске студентов университета отправили на карантин
В Челябинске в подземном переходе упала и сломала руку женщина
ВТБ открыл «Уральским авиалиниям» кредитную линию объемом 2 миллиарда рублей
В Челябинске спор двух мужчин закончился стрельбой
В Челябинской области заметили одного из первых масонов России
«Словно живую пудрой обсыпали!»: команда кондитеров из Челябинской области испекла статую в шоколаде
В Челябинской области медики в спецформе перепугали людей
В Челябинске руководство финансового кооператива подозревается в воровстве
Отменят ли «Лыжню России-2020» в Челябинске из-за карантина
В Челябинской области лихачка за рулем лишила жизни двух человек
В Челябинской области в тюрьму угодил «черный лесоруб»
В Челябинске заместитель мэра по городской среде гулял по сугробам в центре
«Космические» трамваи из Челябинской области высмеял «Вечерний Ургант»
В Челябинске ребенка госпитализировали по подозрению на коронавирус
В Челябинске продается вековой особняк с пабом
В Челябинской области один человек умер от гриппа
В Челябинске 182 человека врачи наблюдают из-за коронавирусной инфекции
В Челябинске детей и подростков от гриппа спасает карантин