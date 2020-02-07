Почтальонов Челябинской области оденут в ботинки для альпинистов
Горожане могут завидовать: почтальоны Челябинской области начнут носить специальные насадки с шипами для подошвы. Как рассказывают в пресс-службы Почты России, все из-за гололеда.
— Пенсии и другие выплаты доставляются населению строго по графику. Доставка является социально значимой услугой. И наша задача — не допустить сбоев в почтовом обслуживании. Поэтому наши специалисты заранее готовятся ко всем сезонным рискам, — рассказал директор УФПС Челябинской области Владимир Образцов.
Новые насадки весьма износостойкие. Они сделаны из резины и выдерживают температуру до минус 40 градусов, что весьма полезно, учитывая перепады температур в регионе и длинные расстояния, которые преодолевают почтальоны ежедневно.
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ИСТОЧНИК KP.RU