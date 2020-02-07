Мужчина из Челябинска изнасиловал водителя такси

7 Февр. 2020 2020-02-07T18:52:36+03:00

После надругательства парень угрожал ей и удерживал в машине

Изменить размер текста: A A

19-летнего парня из Челябинска арестовали на два месяца за изнасилование таксистки. Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе регионального СК.

По данным следствия, молодой человек после попойки у друзей вызвал такси до дома. За рулем машины оказалась 29-летняя девушка. Подъехав к дому парень не смог добраться до подъезда, поэтому таксистка решила увезти его обратно к собутыльникам. Правда, доехать туда уже не получилось. Парень набросился на водителя и начал ее насиловать.

После того, как злоумышленник удовлетворил свои желания, он начал угрожать девушке и не выпускал ее из машины, катаясь по городу с заложницей. Когда парень оставил автомобиль, таксистка обратилась в правоохранительные органы.

Сейчас насильника обвиняют по трем статьям. До судебного заседания он будет содержаться под стражей. В случае доказательства вины, только за угон автомобиля парню может грозить до семи лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU