Мужчина из Челябинска изнасиловал водителя такси
19-летнего парня из Челябинска арестовали на два месяца за изнасилование таксистки. Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе регионального СК.
По данным следствия, молодой человек после попойки у друзей вызвал такси до дома. За рулем машины оказалась 29-летняя девушка. Подъехав к дому парень не смог добраться до подъезда, поэтому таксистка решила увезти его обратно к собутыльникам. Правда, доехать туда уже не получилось. Парень набросился на водителя и начал ее насиловать.
После того, как злоумышленник удовлетворил свои желания, он начал угрожать девушке и не выпускал ее из машины, катаясь по городу с заложницей. Когда парень оставил автомобиль, таксистка обратилась в правоохранительные органы.
Сейчас насильника обвиняют по трем статьям. До судебного заседания он будет содержаться под стражей. В случае доказательства вины, только за угон автомобиля парню может грозить до семи лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU