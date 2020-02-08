Бухгалтеры обокрали школу в Челябинской области почти на полмиллиона рублей

8 Февр. 2020 2020-02-08T08:39:51+03:00

Как они провернули эту аферу

Изменить размер текста: A A

В Миасский городской суд направили уголовное дело о мошенничестве в школе. Фигуранты — две женщины 35 и 34 лет, работавшие там бухгалтерами.

Следователи ОМВД России по городу Миассу рассказали, что главбух и ее подельница использовали служебное положение. Они начисляли зарплату несуществующим сотрудникам, а деньги складывали в свои карманы. «Мертвые души» принесли им 430 тысяч рублей.

Сейчас аферистки находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до шести лет лишения свободы (статья 159 часть 3 «Мошенничество»).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU