Бухгалтеры обокрали школу в Челябинской области почти на полмиллиона рублей
В Миасский городской суд направили уголовное дело о мошенничестве в школе. Фигуранты — две женщины 35 и 34 лет, работавшие там бухгалтерами.
Следователи ОМВД России по городу Миассу рассказали, что главбух и ее подельница использовали служебное положение. Они начисляли зарплату несуществующим сотрудникам, а деньги складывали в свои карманы. «Мертвые души» принесли им 430 тысяч рублей.
Сейчас аферистки находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до шести лет лишения свободы (статья 159 часть 3 «Мошенничество»).
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ИСТОЧНИК KP.RU