2020-02-08T08:39:51+03:00
Общество

Бухгалтеры обокрали школу в Челябинской области почти на полмиллиона рублей

Как они провернули эту аферу
Ирина КАРЕЛИНА
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Зарплату несуществующих работников бухгалтеры складывали в свои кошельки.Зарплату несуществующих работников бухгалтеры складывали в свои кошельки.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Миасский городской суд направили уголовное дело о мошенничестве в школе. Фигуранты — две женщины 35 и 34 лет, работавшие там бухгалтерами.

Следователи ОМВД России по городу Миассу рассказали, что главбух и ее подельница использовали служебное положение. Они начисляли зарплату несуществующим сотрудникам, а деньги складывали в свои карманы. «Мертвые души» принесли им 430 тысяч рублей.

Сейчас аферистки находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до шести лет лишения свободы (статья 159 часть 3 «Мошенничество»).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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