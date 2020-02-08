В Челябинске выбрали нового ректора УралГУФК
Уральский государственный университет физкультуры сообщил имя нового ректора. Им стал и.о. руководителя Сергей Сериков. Выборы состоялись 7 февраля.
Вторым претендентом на должность был глава Федерации тхэквондо Челябинской области, директор школы «Коре» Максим Карпов.
Голосовали 136 человек: преподаватели вуза, представители студенческого самоуправления и т.д. Соотношение голосов: 83 против 51, сообщают в УралГУФК. Два бюллетеня признаны недействительными.
СПРАВКА «КП»
Сериков Сергей Геннадьевич
Образование: ЧГТУ, магистратура ЮУрГУ по направлению “Менеджмент”.
Стаж работы — 26 лет.
Награжден грамотами губернатора Челябинской области, министра спорта РФ и др.
Победитель Международного профессионального конкурса преподавателей вузов Pedagogical Discovery: University'2019 (Москва).
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