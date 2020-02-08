2020-02-08T10:09:09+03:00
Общество

В Челябинске выбрали нового ректора УралГУФК

За должность боролись два руководителя
Ирина КАРЕЛИНА
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Новый ректор УралГУФК Сергей Сериков. Фото с официального сайта вуза.Новый ректор УралГУФК Сергей Сериков. Фото с официального сайта вуза.
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Уральский государственный университет физкультуры сообщил имя нового ректора. Им стал и.о. руководителя Сергей Сериков. Выборы состоялись 7 февраля.

Вторым претендентом на должность был глава Федерации тхэквондо Челябинской области, директор школы «Коре» Максим Карпов.

Голосовали 136 человек: преподаватели вуза, представители студенческого самоуправления и т.д. Соотношение голосов: 83 против 51, сообщают в УралГУФК. Два бюллетеня признаны недействительными.

СПРАВКА «КП»

Сериков Сергей Геннадьевич

Образование: ЧГТУ, магистратура ЮУрГУ по направлению “Менеджмент”.

Стаж работы — 26 лет.

Награжден грамотами губернатора Челябинской области, министра спорта РФ и др.

Победитель Международного профессионального конкурса преподавателей вузов Pedagogical Discovery: University'2019 (Москва).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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