В Челябинске выбрали нового ректора УралГУФК

8 Февр. 2020 2020-02-08T10:09:09+03:00

За должность боролись два руководителя

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Уральский государственный университет физкультуры сообщил имя нового ректора. Им стал и.о. руководителя Сергей Сериков. Выборы состоялись 7 февраля.

Вторым претендентом на должность был глава Федерации тхэквондо Челябинской области, директор школы «Коре» Максим Карпов.

Голосовали 136 человек: преподаватели вуза, представители студенческого самоуправления и т.д. Соотношение голосов: 83 против 51, сообщают в УралГУФК. Два бюллетеня признаны недействительными.

СПРАВКА «КП»

Сериков Сергей Геннадьевич

Образование: ЧГТУ, магистратура ЮУрГУ по направлению “Менеджмент”.

Стаж работы — 26 лет.

Награжден грамотами губернатора Челябинской области, министра спорта РФ и др.

Победитель Международного профессионального конкурса преподавателей вузов Pedagogical Discovery: University'2019 (Москва).

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