2020-02-08T11:44:36+03:00
Общество

Чиновник из Челябинска стал заместителем министра строительства и ЖКХ РФ

Распоряжение опубликовали на сайте правительства
Ирина КАРЕЛИНА
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Александр Козлов. Фото: архив КПАлександр Козлов. Фото: архив КП
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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил министра информационных технологий и связи Челябинской области Александра Козлова заместителем министра строительства и ЖКХ РФ. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте правительства.

Губернатор Алексей Текслер поздравил Александра Козлова с новой высокой должностью.

— Ваши управленческие навыки, умение эффективно организовать работу и решать самые сложные задачи безусловно пригодятся вам на новом поприще. Уверен, вы внесете весомый вклад в достижение поставленных перед министерством строительства и ЖКХ целей, — сказал он.

Козлов будет отвечать за цифровизацию отрасли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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