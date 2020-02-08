Чиновник из Челябинска стал заместителем министра строительства и ЖКХ РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил министра информационных технологий и связи Челябинской области Александра Козлова заместителем министра строительства и ЖКХ РФ. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте правительства.
Губернатор Алексей Текслер поздравил Александра Козлова с новой высокой должностью.
— Ваши управленческие навыки, умение эффективно организовать работу и решать самые сложные задачи безусловно пригодятся вам на новом поприще. Уверен, вы внесете весомый вклад в достижение поставленных перед министерством строительства и ЖКХ целей, — сказал он.
Козлов будет отвечать за цифровизацию отрасли.
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ИСТОЧНИК KP.RU