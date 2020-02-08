Ленин в образе гриба, мушкетера, фараона: в Челябинск едет скандальная выставка

8 Февр. 2020 2020-02-08T13:51:30+03:00

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Выставка «Вечно живой» вызвала неоднозначную реакцию жителей Екатеринбурга. В марте ее смогут увидеть и челябинцы. 13 бюстов Ленина словно из параллельных реальностей: вот он в шляпе мушкетера, а вот в шляпке мухомора. Индеец майя, киборг, мушкетер и другие образы примерили на вождя мирового пролетариата современные скульпторы.

В Челябинске выставка пройдет в государственном историческом музее Южного Урала. Как сообщают в музее, она откроется в марте и будет работать до 22 апреля 2020 года. В этот день Ленину исполнится 150 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU