2020-02-08T19:21:24+03:00
Общество

В Челябинской области больше года ищут пропавшую женщину

Она ушла из дома и не вернулась
Ирина КАРЕЛИНА
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Оксана Ровкина-Шушарина пропала в ноябре 2018 года. Фото: группа «Копейск [В]Теме» в ВК.Оксана Ровкина-Шушарина пропала в ноябре 2018 года. Фото: группа «Копейск [В]Теме» в ВК.
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Оксана Ровкина-Шушарина жила в Старокамышинске по адресу ул. 20 Партсъезда, 1а. В ноябре 2018 года она ушла из дома и по сей день не вернулась. Ее ищут полиция, родители и сын. На вид пропавшей — 47 лет.

— Если кто-то видел, имеет какую-либо информацию, или знаете о ее месте нахождения, прошу: пожалуйста, позвоните на номер 8-952-673-80-28 или напишите мне в личные сообщения, — написала в группе «Копейск [В]Теме» Ирина Молодых.

Хотя Оксана не давала себе знать уже больше года, родные верят: она жива.

— Раз тела не нашли, то, думаем: может, она где-то память потеряла, или еще что-то случилось. Полиция ищет, но пока без результата, — добавила Ирина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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