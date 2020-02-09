2020-02-09T08:55:15+03:00
Общество

Рок-музыкант из Челябинска попал в украинскую базу «Миротворец»

Туда его поместили за нелегальные концерты в Крыму
Андрей АБРАМОВ
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Гарри Анонасов.Гарри Анонасов.Фото: Лидия САДЧИКОВА
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Рокер Гарри Анананасов из Челябинска оказался занесен в базу личных данных «Миротворец». Ее создали украинские активисты, чтобы выставлять «преступления против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка». Зачастую туда попадают более-менее публичные люди, побывавшие в Крыму или высказывающие негативное отношения к стране.

Виктор Андрианов — настоящее имя музыканта Ананасова — сам опубликовал кадр с «Миротворца» у себя в соцсетях. Причиной попадания в рейтинг стала незаконная с точки зрения авторов сайта концертная деятельность в Крыму. Особо комментировать новость Анананосов не стал. Оставил ироничную ремарку:

Кадр из базы данных, куда попал Виктор.

Кадр из базы данных, куда попал Виктор.

— Ну вот и вашего покорного занесли в «Миротворец». Принимаю поздравления!

Писатель Олесь Бузина был убит в Киеве после того, как попал в базу Миротворца. В ней же есть некоторые журналисты «Комсомольской правды». Сайт Миротворец создан помощником главы МВД Украины Антоном Геращенко в нарушение законов о неразглашении персональный данных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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