2020-02-09T11:54:28+03:00
Общество

Вопрос о продлении карантина в Челябинске поднимут 11 февраля

На заседание соберется рабочая группа чиновников
Андрей АБРАМОВ
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Вопрос о продлении карантина в Челябинске решат 11 февраля.Вопрос о продлении карантина в Челябинске решат 11 февраля.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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11 февраля в Челябинске соберется городской штаб, который контролирует ситуацию по гриппу и ОРВИ в мегаполисе. В него входят представители горздрава и Управления образования. Чиновники обсудят эпидемиологическую обстановку. Главный вопрос на повестке дня: продлять ли карантин в школах, кружках и секциях города.

Ранее в Челябинске были запрещены все массовые мероприятия для детей. Внеплановые каникулы длятся с 5 февраля.

Роспотребнадзор сообщал, что в Челябинской области на четверть превышено число заболевших от эпидпорога. Проще говоря, болеет на 25% жителей больше, чем нужно, чтобы объявить эпидемию. Рост заболеваемости сохраняется, однако темпы прироста больных снизились.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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