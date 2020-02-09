Вопрос о продлении карантина в Челябинске поднимут 11 февраля

9 Февр. 2020 2020-02-09T11:54:28+03:00

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11 февраля в Челябинске соберется городской штаб, который контролирует ситуацию по гриппу и ОРВИ в мегаполисе. В него входят представители горздрава и Управления образования. Чиновники обсудят эпидемиологическую обстановку. Главный вопрос на повестке дня: продлять ли карантин в школах, кружках и секциях города.

Ранее в Челябинске были запрещены все массовые мероприятия для детей. Внеплановые каникулы длятся с 5 февраля.

Роспотребнадзор сообщал, что в Челябинской области на четверть превышено число заболевших от эпидпорога. Проще говоря, болеет на 25% жителей больше, чем нужно, чтобы объявить эпидемию. Рост заболеваемости сохраняется, однако темпы прироста больных снизились.

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ИСТОЧНИК KP.RU