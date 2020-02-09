Вопрос о продлении карантина в Челябинске поднимут 11 февраля
11 февраля в Челябинске соберется городской штаб, который контролирует ситуацию по гриппу и ОРВИ в мегаполисе. В него входят представители горздрава и Управления образования. Чиновники обсудят эпидемиологическую обстановку. Главный вопрос на повестке дня: продлять ли карантин в школах, кружках и секциях города.
Ранее в Челябинске были запрещены все массовые мероприятия для детей. Внеплановые каникулы длятся с 5 февраля.
Роспотребнадзор сообщал, что в Челябинской области на четверть превышено число заболевших от эпидпорога. Проще говоря, болеет на 25% жителей больше, чем нужно, чтобы объявить эпидемию. Рост заболеваемости сохраняется, однако темпы прироста больных снизились.
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ИСТОЧНИК KP.RU