Детсадовец из Магнитогорска трижды попал в Книгу рекордов России

9 Февр. 2020 2020-02-09T11:56:57+03:00

Артем в свои шесть лет поставил три рекорда. Фото: из архива героя публикации.

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Артему Масину из Магнитогорска только шесть лет, а он уже поставил три спортивных рекорда. Их занесли в Книгу рекордов России. Тренироваться пареньку помогает мама — профессиональный фитнес-тренер.

Первую победу Артем одержал в пять лет: он подтянулся 29 раз. Все засняли на видео и отправили в Книгу рекордов Затем спортсмен прыгнул с места на расстояние 159 см. Результат также оказался зафиксирован.

Новый рекорд также связан с подтягиванием. Уже шестилетний Артем выжал на турнике 41 раз. КП-Челябинск желает юному спортсмену еще больше побед.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/759660" frameborder="0"></iframe> Мальчик подтянулся 41 раз.

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ИСТОЧНИК KP.RU