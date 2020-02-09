Детсадовец из Магнитогорска трижды попал в Книгу рекордов России
Артему Масину из Магнитогорска только шесть лет, а он уже поставил три спортивных рекорда. Их занесли в Книгу рекордов России. Тренироваться пареньку помогает мама — профессиональный фитнес-тренер.
Первую победу Артем одержал в пять лет: он подтянулся 29 раз. Все засняли на видео и отправили в Книгу рекордов Затем спортсмен прыгнул с места на расстояние 159 см. Результат также оказался зафиксирован.
Новый рекорд также связан с подтягиванием. Уже шестилетний Артем выжал на турнике 41 раз. КП-Челябинск желает юному спортсмену еще больше побед.
Мальчик подтянулся 41 раз.
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ИСТОЧНИК KP.RU