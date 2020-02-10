Наталья Котова будет внепланово выезжать в районы Челябинска

10 Февр. 2020 2020-02-10T09:15:55+03:00

Больше всего у горожан вопросов по уборке территорий

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К нам едет ревизор: Наталья Котова будет совершать внеплановые проверки в районах Челябинска. Градоначальница стала получать множество жалоб на плохую уборку снега.

После доклада главы Ленинского района Александра Орла, Наталья Котова отметила, что отчеты чиновников не всегда соответствуют тому, что пишут горожане в социальных сетях. Мэр отметила, что вопросы есть по всем частям города.

— Судя по обращениям горожан, лучше не становится. Да, я езжу и вижу, что техника на улице есть, но при этом масса справедливых нареканий. Прошу чаще вас заглядывать в мой инстаграм. На этой неделе я без предупреждения буду проводить проверки, приезжать в районы. Прошу это учесть, — рассказала Наталья Котова в ходе аппаратного совещания.

За прошедшие выходные челябинцы часто жаловались на ситуацию на тротуарах. На многих улицах города, в том числе в центре, был гололед.

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ИСТОЧНИК KP.RU