2020-02-10T12:24:01+03:00
Общество

В Челябинске открыта круглосуточная горячая линия по коронавирусной инфекцией

Каждый может рассеять страхи и получит консультацию эксперта-медика
Инна КУМЕЙКО
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Прибывающих в Челябинскую область граждан КНР на карантин помещают в противотуберкулезный диспансер.Прибывающих в Челябинскую область граждан КНР на карантин помещают в противотуберкулезный диспансер.Фото: Валентина ВАГАНОВА
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В понедельник, 10 февраля, по распоряжению губернатора Челябинской области Алексея Текслера открылась «горячая линия» по коронавирусной инфекции в министерстве здравоохранения Челябинской области. На вопросы жителей региона ответят эксперты-медики. У народа к врачам доверия больше, чем к чиновникам.

Сейчас на горячей линии Министерства здравоохранения Челябинской области до 18.00 на звонки отвечает врач — инфекционист Елена Викторовна Корнеева.

Она готова ответить на все вопросы, связанные с сезонными заболеваниям ОРВИ и гриппом, а также рассказать, что такое коронавирусная инфекция.

Напомним, в Челябинской области в карантины для прибывающих из КНР граждан Китая под карантин преобразовано новое здание противотуберкулезного диспансера в Металлургическом районе. В карантине они будут 14 дней (инкубационный период коронавирусной инфекции). В данный момент в изоляторе находится семь человек.

За нашими земляками, вернувшимися из Поднебесной, врачи наблюдают на дому. В случае ухудшения самочувствия их госпитализируют в инфекционную больницу № 8.

Телефон горячей линии минздрава (351) 240-15-16 (работает круглосуточно).

Задать вопросы, поделиться мнением или получить консультацию специалиста, а также познакомиться с новостями по сезонным заболеваниям, средствам профилактики, работе медицинских учреждений можно также в социальных сетях Минздрава:

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ИСТОЧНИК KP.RU

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