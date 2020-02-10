«Комсомолка» дозвонилась до дяди погибших в Таиланде детей из Челябинска
Телефон дяди погибших в Таиланде 12-летнего Ярослава и шестилетней Мирославы Л. был долго занят, но потом он перезвонил.
— Пожалуйста, не тревожьте родителей, нам сейчас тяжело, — сказал Павел Скорынин корреспонденту КП-Челябинск.
— Где сейчас родители Ярослава и Мирославы?
— Они в Москве.
Напомним, утром 10 февраля в Таиланде произошло крушение скоростных катеров. Трагедия разыгралась на острове Пхукет. Спидбот с российскими туристами на борту врезался в порожнее судно. Всего на катерах находилось 39 человек. В аварии пострадало 22 человека. Два ребенка погибли. Члены экипажей не пострадали.
В Таиланде дети отдыхали с бабушкой и дедушкой. В крушении они получили травмы и госпитализированы.
Семья Л. переехала в Челябинск из Москвы в 2019 году. Глава семьи Константин — предприниматель, бизнес-тренер. Как написано у него в инстаграме, «Начиная со школы, помогал делать домашку одноклассникам. Теперь помогаю взрослым дядям и тетям делать бизнес».
Аккаунт Константина полон фотографий из столицы: счастливая семья на катке на ВДНХ, в московский парках.
Кстати, власти Пхукета выплатят родителям погибших детей два миллиона рублей. Страховая компания — по 40 тысяч долларов за ребенка.
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ИСТОЧНИК KP.RU