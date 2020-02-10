В Челябинской области резко снизилась рождаемость

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:25:37+03:00

Количество новорожденных упало почти на 10 тысяч за год

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Челябинская область лидирует в округе по снижению рождаемости. По данным Росстата, в 2019 году на Южном Урале появилось на 10 тысяч меньше детей, чем в 2018.

Соответственно снизился и коэффициент рождаемости. Теперь на тысячу человек вместо 11 приходится 10 детей. Хуже показатели только в Курганской области, но не намного: там он составляет 9,3. Лучше всего дела на Урале обстоят у тюменцев: 12,3 при средней по округу 11. Всего за 2019 год в Челябинской области родилось 31 641 ребенка.

Не лучше цифры и по уровню смертности. Данные по сравнению с 2018 годом снизились всего на одну десятую: с 13,3 на 13,2 при высокой убыли населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU