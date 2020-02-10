Кто будет составлять транспортную схему Челябинска

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:43:17+03:00

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Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области начали искать подрядчика на разработку новой транспортной схемы Челябинска, которая объединит областной центр с Копейском и Сосновским районом.

Согласно сайту госсзакупок, начальная цена составила 45 миллионов рублей. В документации также указано, что кроме транспортных потоков в основных зонах агломерации, подрядчику предстоит спланировать работу общественного транспорта в Еманжелинском, Еткульском, Коркинском и Красноармейском районах.

Торги будут проходить почти месяц. Итоговый подрядчик станет известен прямо перед международным женским днем: 7 марта. Саму схему предстоит сдать к 15 ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU