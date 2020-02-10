Челябинский кот Леша спас женщину от пожара

10 Февр. 2020 2020-02-10T18:11:05+03:00

Кот спас жизнь не только хозяйки, но и ее соседей. Фото: Эвелина Корниенко, vk.com.

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Пушистый герой: кот из Челябинска смог спасти свою хозяйку от пожара. 79-летняя пенсионерка спала, когда питомец Леша почувствовал запах гари.

Историю пушистого спасателя рассказала посетившая пострадавшую Эвелина Корниенко, которая занимается уходом за животными. Женщина рассказала, что в ночь на 4 февраля в доме произошло короткое замыкание. Хозяйка Лешы Дина Николаевна мирно спала и сквозь сон почувствовала, как ее питомец бьет ее по щекам лапами. Пенсионерка не просыпалась от ударов, видимо из-за угарного газа, который и насторожил кота. Поэтому Леше пришлось применить свое главное оружие — зубы.

— Вся квартира на тот момент была уже в дыму, а на кухне горели холодильник с плитой. Дина Николаевна побежала к соседям, вызвала МЧС. И уже через 5 минут пожарные гасили разгорающееся пламя, — пишет Эвелина Корниенко на своей странице в ВКонтакте.

Сейчас с котом-спасателем все хорошо. Правда, ему пришлось пережить довольно неприятную процедуру — очистку шерсти от сажи, которой собственно и занималась Эвелина Корниенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU