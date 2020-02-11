2020-02-11T08:22:57+03:00
Происшествия

Три человека погибли в лобовом ДТП на трассе в Челябинской области

Еще пятеро получили травмы, среди них четырехлетний ребенок
Валентина ВАГАНОВА
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Авария унесла жизни трех человек. Еще пятеро получили травмы.Авария унесла жизни трех человек. Еще пятеро получили травмы.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
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Утром во вторник, 11 февраля, в Верхнеуральском районе столкнулись Haval и Ford Focus. По предварительным данным, Ford выехал на «встречку». Двое скончались на месте, еще один человек умер в больнице. Пятерых госпитализировали.

Авария произошла на трассе ЮжноуральскМагнитогорск около 5:30.

— 30-летний водитель Ford Focus и его 59-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте, позже в больнице скончалась пассажирка автомобиля Haval. Кроме того, пострадал четырехлетний ребенок, ехавший в автомобиле Ford, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В произошедшем разбирается полиция. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

В произошедшем разбирается полиция.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Для ликвидации аварии от МЧС было привлечено семь человек и две единицы техники.

Обстоятельства и причины ДТП сейчас выясняет полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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