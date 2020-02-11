Три человека погибли в лобовом ДТП на трассе в Челябинской области
Утром во вторник, 11 февраля, в Верхнеуральском районе столкнулись Haval и Ford Focus. По предварительным данным, Ford выехал на «встречку». Двое скончались на месте, еще один человек умер в больнице. Пятерых госпитализировали.
Авария произошла на трассе Южноуральск—Магнитогорск около 5:30.
— 30-летний водитель Ford Focus и его 59-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте, позже в больнице скончалась пассажирка автомобиля Haval. Кроме того, пострадал четырехлетний ребенок, ехавший в автомобиле Ford, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
В произошедшем разбирается полиция.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
Для ликвидации аварии от МЧС было привлечено семь человек и две единицы техники.
Обстоятельства и причины ДТП сейчас выясняет полиция.
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ИСТОЧНИК KP.RU