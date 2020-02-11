2020-02-11T09:07:55+03:00
Общество

Карантин в школах могут продлить: пик эпидемии ОРВИ и гриппа в Челябинской области еще не пройден

Когда чиновники примут решение по школярам
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пока учиться приходиться дома, а задания от учителя - получать по интернету.Пока учиться приходиться дома, а задания от учителя - получать по интернету.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Число заболевших ОРВИ и гриппом в Челябинской области продолжается расти, хотя темпы роста и снизились. Регион все еще остается во власти эпидемии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

— На прошлой неделе по области зарегистрировано 44 тысячи 252 свежих случая ОРВИ и гриппа, — уточняют в ведомстве.

В связи с этим велика вероятность, что в школах области могут продлить карантин. Это будет решаться во вторник, 11 февраля. Заседание областного оперативного штаба по профилактике ОРВИ и гриппа намечено на 14.00. В Челябинске штаб по гриппу соберется чуть позже, в 16.00.

Напомним, для введения карантина должны совпасть несколько факторов: превышение эпидпорога, растущая динамика выявления новых случаев обращения к докторам, а главное — лабораторное выявление вируса гриппа.

Чаще всего карантин в школах длится неделю — это минимальный срок. Но в Челябинске были годы, когда школяры, сидели дома и по три недели.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ снижает ставки по ипотеке
В Челябинске ТЭЦ сбрасывала в озеро грязные стоки
В Челябинском музее отказались показывать Ленина в образе гриба
Власти рассказали, как помогут семье детей из Челябинска, погибших в Таиланде
В Челябинской области на трассе М-5 образовалась пробка из-за массового ДТП с большегрузами
Карантин в школах могут продлить: пик эпидемии ОРВИ и гриппа в Челябинской области еще не пройден
Илюша хочет жить: семья из Троицка просит помочь в лечении от лейкоза 6-летнего сына
Три человека погибли в лобовом ДТП на трассе в Челябинской области
В Челябинской области рассказали, в чем опасность коронавируса
В Челябинске отреставрируют храм Александра Невского на Алом Поле за полмиллиарда рублей
Моржи из Челябинской области устроили гавайскую вечеринку в купальниках на льду
Челябинский кот Леша спас женщину от пожара
Кто будет составлять транспортную схему Челябинска
Дедушке, которого приютила незнакомая семья, восстановили зрение
В минздраве Челябинской области рассказали о других карантинных центрах
В Челябинской области резко снизилась рождаемость
«Комсомолка» дозвонилась до дяди погибших в Таиланде детей из Челябинска