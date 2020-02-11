Карантин в школах могут продлить: пик эпидемии ОРВИ и гриппа в Челябинской области еще не пройден

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:07:55+03:00

Пока учиться приходиться дома, а задания от учителя - получать по интернету. Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Число заболевших ОРВИ и гриппом в Челябинской области продолжается расти, хотя темпы роста и снизились. Регион все еще остается во власти эпидемии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

— На прошлой неделе по области зарегистрировано 44 тысячи 252 свежих случая ОРВИ и гриппа, — уточняют в ведомстве.

В связи с этим велика вероятность, что в школах области могут продлить карантин. Это будет решаться во вторник, 11 февраля. Заседание областного оперативного штаба по профилактике ОРВИ и гриппа намечено на 14.00. В Челябинске штаб по гриппу соберется чуть позже, в 16.00.

Напомним, для введения карантина должны совпасть несколько факторов: превышение эпидпорога, растущая динамика выявления новых случаев обращения к докторам, а главное — лабораторное выявление вируса гриппа.

Чаще всего карантин в школах длится неделю — это минимальный срок. Но в Челябинске были годы, когда школяры, сидели дома и по три недели.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU