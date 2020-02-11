Карантин в школах могут продлить: пик эпидемии ОРВИ и гриппа в Челябинской области еще не пройден
Число заболевших ОРВИ и гриппом в Челябинской области продолжается расти, хотя темпы роста и снизились. Регион все еще остается во власти эпидемии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.
— На прошлой неделе по области зарегистрировано 44 тысячи 252 свежих случая ОРВИ и гриппа, — уточняют в ведомстве.
В связи с этим велика вероятность, что в школах области могут продлить карантин. Это будет решаться во вторник, 11 февраля. Заседание областного оперативного штаба по профилактике ОРВИ и гриппа намечено на 14.00. В Челябинске штаб по гриппу соберется чуть позже, в 16.00.
Напомним, для введения карантина должны совпасть несколько факторов: превышение эпидпорога, растущая динамика выявления новых случаев обращения к докторам, а главное — лабораторное выявление вируса гриппа.
Чаще всего карантин в школах длится неделю — это минимальный срок. Но в Челябинске были годы, когда школяры, сидели дома и по три недели.
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ИСТОЧНИК KP.RU