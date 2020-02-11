2020-02-11T12:06:13+03:00
Общество

В Челябинск приехал главный «антивирусник» Евгений Касперский

Губернатор Алексей Текслер обсудил с гостем ключевые вопросы информационной безопасности региона
Ольга АНТОНОВА
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Евгений Касперский и его команда готовы воплотить в регионе проект «IT-квартал». Фото: gubernator74.ruЕвгений Касперский и его команда готовы воплотить в регионе проект «IT-квартал». Фото: gubernator74.ru
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Стиль «кэжл» против офисного делового. В резиденцию губернатора один из лучших спецов в мире по информационной безопасности Евгений Касперский, пришел без галстука. Его помощники — в модном худи и кашемировом свитере.

Глава региона и члены его команды, напротив, были одеты по-деловому: костюмы, галстуки.

Вместе с Касперским власти региона планируют создать в регионе центра IT-компетенций. Генеральный директор «Лаборатории Касперского» заявил, что компания готова развивать сотрудничество с регионом.

Например, в проекте «IT-квартал». Это формат образовательной рабочей среды, объединяющий стартапы, производственные площадки, образовательные центры, коворкинг-территории. Современным спецам в такой атмосфере удобно работать. Создавая, например, комфортную городскую среду.

Алексей Текслер сообщил, что область готовит заявку в федеральный центр, чтобы продвигать создание «IT-квартала».

Пригласил Текслер Касперского провести на Южном Урале «Урок цифры» и посетить форум «Информационное общество» в сентябре 2020 г.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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