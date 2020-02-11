2020-02-11T12:12:51+03:00
Общество

Жительница Челябинской области пытается выселить бывшего мужа, который грозился убить ее и сына

Сам он не уходит и постоянно устраивает скандалы
Валентина ВАГАНОВА
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Экс-супруг должен покинуть дом по решению суда.Экс-супруг должен покинуть дом по решению суда.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура вступилась за многодетную мать из Троицкого района. Она и трое ее детей 7, 6 и 4 лет являются собственниками дома, в котором проживают. Но здесь же прописан и живет бывший муж женщины. Он пьет, постоянно устраивает скандалы. Грозился даже убить бывшую супругу и ее сына, за что попал под уголовку.

— Прокуратура провела проверку. В защиту прав заявительницы и ее несовершеннолетних детей в суд направлено исковое заявление о выселении мужчины из дома, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Троицкий районный суд требования прокурора удовлетворил. В ближайшее время экс-супруг должен покинуть дом, а если он этого не сделает, его принудительно выселят приставы. Однако решение суда еще не вступило в законную силу, и он может обжаловать его.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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