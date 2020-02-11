«Дорога жизни»: Таксисты возят онкобольных детей из области на лечение в Челябинск

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:49:25+03:00

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Любовь Ерекенева из Брединского района раз в две недели возит десятилетнюю дочь Махаббат в Челябинск, а потом обратно. У девочки острый лимфобластный лейкоз, она проходит курс лечения в Челябинской областной детской клинической больнице. Расстояние между поселком Княженский, где живут Ерекеневы, и областным центром — 420 км, это шесть часов езды на машине. Поездки Махаббат даются с трудом.

— Мы вынуждены ездить на такси, своей машины у нас нет. Ехать на автобусе было бы тяжелее, к тому же после «химии» иммунитет дочери сильно ослаблен, ей нельзя контактировать с большим количеством людей. Любой вирус может привести к серьезным последствиям и осложнениям, — рассказала Любовь изданию Hornews.com.

Стоимость одной поездки — 5-6 тысяч рублей. Тратить такую сумму каждый раз простая семья из поселка не может. Поэтому деньги на такси им выделяет благотворительное движение «Искорка. Фонд» в рамках проекта «Дорога жизни».

— Это проект, благодаря которому онкобольные дети могут побывать дома между курсами лечения. В последние годы авторы проекта сотрудничают со службой такси, водители которой развозят ребят в разные населенные пункты области или наоборот, доставляют детей в онкогематологическое отделение Челябинска на лечение, — говорит руководитель проекта Татьяна Просвирнина.

По ее словам, «Дорога жизни» — самый дорогой проект «Искорки». В прошлом году на поездки потратили более двух миллионов рублей. Для сравнения, на авиабилеты до Москвы и Санкт-Петербурга фонд потратил около миллиона.

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ИСТОЧНИК KP.RU