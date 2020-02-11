2020-02-11T13:21:13+03:00
Общество

В Челябинской области школьникам продлили карантин

На дистанционное обучение также переведены ученики колледжей и сузов
Инна КУМЕЙКО
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На карантин закрыли колледжи и ПТУНа карантин закрыли колледжи и ПТУФото: Алексей БУЛАТОВ
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Во вторник, 11 февраля, в региональном минздраве прошел штаб по борьбе с распространением гриппа и ОРВИ. Чиновники сообщили, что на прошлой неделе зафиксирован максимальный рост заболеваемости среди взрослых. Было принято решение перевести на карантин колледжи и ПТУ в 21 муниципалитетах.

Продлен карантин в школах 19 муниципалитетов. Учебный процесс переведен на дистанционный режим. В Челябинске также отправлены на внеплановые каникулы студенты двух вузов — УрСЭИ и ЧелГУ.

По школам Челябинска окончательное решение примут сегодня в 16:00 в мэрии Челябинска. Как подчеркнула руководитель Управления здравоохранения города Наталья Горлова, городской штаб при принятии решения прислушается к рекомендациям регионального минздрава.

Сейчас в больницах региона находится 1037 человек. На прошлой неделе госпитализировано 816 южноуральцев. Каждый день в Челябинске госпитализируют 90 больных гриппом и ОРВИ.

Ежедневная госпитализация по гриппу и ОРВИ в Челябинске - 90 человек.

1037 человек в Челябинской области всего сейчас в больницах региона. На прошлой неделе госпитализировано 816 южноуральцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Челябинской области школьникам продлили карантин