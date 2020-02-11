В Челябинской области школьникам продлили карантин
Во вторник, 11 февраля, в региональном минздраве прошел штаб по борьбе с распространением гриппа и ОРВИ. Чиновники сообщили, что на прошлой неделе зафиксирован максимальный рост заболеваемости среди взрослых. Было принято решение перевести на карантин колледжи и ПТУ в 21 муниципалитетах.
Продлен карантин в школах 19 муниципалитетов. Учебный процесс переведен на дистанционный режим. В Челябинске также отправлены на внеплановые каникулы студенты двух вузов — УрСЭИ и ЧелГУ.
По школам Челябинска окончательное решение примут сегодня в 16:00 в мэрии Челябинска. Как подчеркнула руководитель Управления здравоохранения города Наталья Горлова, городской штаб при принятии решения прислушается к рекомендациям регионального минздрава.
Сейчас в больницах региона находится 1037 человек. На прошлой неделе госпитализировано 816 южноуральцев. Каждый день в Челябинске госпитализируют 90 больных гриппом и ОРВИ.
Ежедневная госпитализация по гриппу и ОРВИ в Челябинске - 90 человек.
1037 человек в Челябинской области всего сейчас в больницах региона. На прошлой неделе госпитализировано 816 южноуральцев.
ИСТОЧНИК KP.RU