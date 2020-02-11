ЕГЭ в Челябинской области 2020: названы самые популярные предметы

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:30:58+03:00

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Ученики выпускных классов определились, какие предметы сдавать в форме ЕГЭ. Математика, русский язык — обязательные для всех. А другие предметы можно сдавать по выбору.

— В этом году профильную математику планируют сдавать 55,2% выпускников. Этот показатель снизился на 1,2%. Базовую математику выбрали 40% выпускников. Это на 2% больше, чем раньше, — говорят в пресс-службе минобра Челябинской области — Те, кто не справятся, могут изменить уровень и сдать экзамен повторно в резервные сроки.

Самым популярным предметом по выбору остается обществознание — 47%. Однако этот предмет также сдает позиции.

Далее по популярности идут:

— физика — 22,6%;

— биология — 21,5%;

— информатика и ИКТ — 16%;

— химия — 14%;

— история — 13,2%;

— иностранный язык — 10%;

— литература — 6,8%;

— география — 1,6%.

— Иностранные языки, кроме английского, не очень популярны среди выпускников Челябинской области. Так, немецкий язык планируют сдавать 39 человек, французский язык выбрали 22 человека, испанский язык всего два человека. Впервые в 2020 году в регионе 4 участника выбрали ЕГЭ по китайскому языку, — замечает начальник управления начального, основного, среднего общего образования минобра области Елена Тюрина.

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ИСТОЧНИК KP.RU