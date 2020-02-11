Стало известно, насколько продлили карантин в школах Челябинска

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:41:35+03:00

Первая неделя карантина в школах Челябинска принесла положительные плоды. Дети разобщены, и больные не заражают здоровых. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Об этом сообщили на заседании городского штаба по гриппу и ОРВИ

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Карантин в челябинских школах продлен минимум до 18 февраля. Так решили участники городского штаба по гриппу и ОРВИ во вторник, 11 февраля.

— В городе пока сохраняется рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, но темпы прироста снизились, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска. — Эпидпорог превышен на 61%. В том числе — по взрослым на 69%. По школьникам — на 48%. Среди детей от трех до шести лет эпидпорог превышен на 11%.

Эпидемиологи заявляют, что первая неделя карантина принесла желанный результат: темпы прироста заболеваемости среди школьников снизились. Карантинный режим продолжит действовать до особого распоряжения.

Напомним, двумя часами раньше рекомендацию продлить карантин в школах Челябинска и еще 18 муниципалитетах региона выдал областной штаб по гриппу и ОРВИ.

Следующее заседание городского штаба назначено на 18 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU