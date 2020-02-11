2020-02-11T15:15:09+03:00
Общество

«Могут заразить бешенством»: жителей Челябинской области призывают не кормить белок в парке

Пушистые грызуны являются переносчиками смертельного заболевания
Валентина ВАГАНОВА
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Будьте осторожны! Белки могут и укусить.Будьте осторожны! Белки могут и укусить.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Озерске администрация городского парка разместила на деревьях листовки с призывом к жителям. Озерчан призывают не кормить с рук белок и не подходить к ним близко. Причину выделили красным — есть угроза «заражения бешенством».

Фотография обращения появилась в группе «Говорит Озерск | 74» во «ВКонтакте».

— Хорошо, что не коронавирус... — иронизируют жители.

Фотографию объявления разместили в соцсетях. Фото: vk.com/«Говорит Озерск | 74»

Фотографию объявления разместили в соцсетях. Фото: vk.com/«Говорит Озерск | 74»

Многих пользователей объявление не испугало. В комментариях они написали, что и дальше будут приносить угощения грызунам. И вообще впервые слышат, что белки болеют бешенством.

— Переносчиками бешенства теоретически белки являются, но фактически они болеют им редко. У нас не было случая, чтобы от белки кто-то заражался и умер Действительно, нежелательно кормить белок с рук. Лучше положить лакомство в кормушку. В любом случае, белка — дикое животное и может укусить, причем это очень часто происходит, — говорит известный челябинский ветеринар Карен Даллакян.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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