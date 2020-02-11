2020-02-11T15:00:48+03:00
Общество

В Челябинске на Кировке ломают киоск у памятника Танкисту

Мэрия «зачищает» пешеходную часть в центре перед саммитами ШОС и БРИКС
Инна КУМЕЙКО
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На Кировке разломали здание старейшего здешнего павильона - по торговле часами.На Кировке разломали здание старейшего здешнего павильона - по торговле часами.Фото: Инна КУМЕЙКО
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Острые зубья ковша экскаватора вгрызаются в мерзлый камень: на Кировке ломают здание магазинчика, торговавшего часами с претензией на швейцарские. На окнах павильончика — зазывалка: «Ликвидация магазина». Обычно так пишут, призывая покупателей на распродажи. Но тут ликвидация — буквальная, по кирпичику. Между тем, павильон с часами простоял напротив здания «Молодежной моды» около 20 лет.

Мы связались с МАУ «Кировка», отвечающей за «контент» пешеходной улицы. На том конце паузы повисла тягостная пауза:

— Мэрия готовит пространство Кировки под саммиты ШОС и БРИКС, расчищает пространство. Будут строить новые павильоны, типовые, — ответили наконец.

— Снесут все ларьки? Есть ли новые проекты?

— Новых проектов еще нет. Точно снесут все мелкие. Владельцы крупных павильонов в мэрии договаривались о продлении срока аренды.

Торговые точки на Кировке сплошь нелегальные. Но в прошлом году предложенные к рассмотрению эскизы павильонов разгромили на заседании комиссии по городскому хозяйству и градостроительству.

Мы позвонили в цветочную студию, чей павильон расположен по соседству со сносимым.

— Мы работаем, нас не закроют, все хорошо, — ответили продавцы.

Фраза "Ликвидация магазина" приобрела буквальный смысл. Фото: Инна КУМЕЙКО

Фраза "Ликвидация магазина" приобрела буквальный смысл.Фото: Инна КУМЕЙКО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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