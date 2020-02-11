2020-02-11T20:05:25+03:00
Общество

Приставы из Челябинской области заставили раскошелиться столичного Шумахера

Автолюбитель нахватал штрафов на улицах Москвы
Ангелина ЗАКИРОВА
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Дорогой автомобиль был куплен с долгами, но и новый владелец набрал штрафовДорогой автомобиль был куплен с долгами, но и новый владелец набрал штрафовФото: Евгения ГУСЕВА
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Судебные приставы Коркино взыскали 90 тыс. рублей с владельца Porsche из Москвы. Автолюбитель заявил, что не может продать автомобиль из-за долгов прошлого хозяина, который живет в Челябинской области, и потребовал снять ограничения. Но в местном отделе судебных приставов слушать не стали: мол, ничего не знаем, а еще и счета заблокируем.

Оказалось, что машина действительно была куплена у должника, однако нынешний хозяин люксового авто тоже успел нахватать штрафов. Только за декабрь 2019 года он погонял по столичным дорогам на 50 тыс. рублей, нарушив ПДД 59 раз.

После того, как правда явилась миру, якобы законопослушному гражданину сразу стало интересно, как погасить долг. Автолюбитель рассчитался, но запрет судебные приставы так и не сняли. За то время, пока хозяин Porsche оплачивал штрафы, он успел заработать 23 новых на 22 тыс. рублей. Попав в порочный круг правонарушений, вряд ли водитель в ближайшее время расстанется со своим спорткаром.

— Долги до сих пор не оплачены. Хозяин иномарки стал заложником скоростных возможностей своего автомобиля — чем быстрее он ездит, тем крепче его связь с машиной. Отмена ограничительной меры произойдет только после полного погашения всех штрафов, — подчеркнули в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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