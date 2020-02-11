Приставы из Челябинской области заставили раскошелиться столичного Шумахера

11 Февр. 2020 2020-02-11T20:05:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Судебные приставы Коркино взыскали 90 тыс. рублей с владельца Porsche из Москвы. Автолюбитель заявил, что не может продать автомобиль из-за долгов прошлого хозяина, который живет в Челябинской области, и потребовал снять ограничения. Но в местном отделе судебных приставов слушать не стали: мол, ничего не знаем, а еще и счета заблокируем.

Оказалось, что машина действительно была куплена у должника, однако нынешний хозяин люксового авто тоже успел нахватать штрафов. Только за декабрь 2019 года он погонял по столичным дорогам на 50 тыс. рублей, нарушив ПДД 59 раз.

После того, как правда явилась миру, якобы законопослушному гражданину сразу стало интересно, как погасить долг. Автолюбитель рассчитался, но запрет судебные приставы так и не сняли. За то время, пока хозяин Porsche оплачивал штрафы, он успел заработать 23 новых на 22 тыс. рублей. Попав в порочный круг правонарушений, вряд ли водитель в ближайшее время расстанется со своим спорткаром.

— Долги до сих пор не оплачены. Хозяин иномарки стал заложником скоростных возможностей своего автомобиля — чем быстрее он ездит, тем крепче его связь с машиной. Отмена ограничительной меры произойдет только после полного погашения всех штрафов, — подчеркнули в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU