«Умнее некоторых людей!»: бездомный пес в Челябинской области всегда переходит дорогу на зеленый свет

12 Февр. 2020 2020-02-12T04:45:03+03:00

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В соцсети попала запись с автомобильного видеорегистратора, на которой пес один переходит дорогу и делает это по всем правилам. Он подошел к проезжей части, остановился. Загорелся зеленый свет. Четвероногий пешеход посмотрел по сторонам и, убедившись, что автомобили встали, перешел дорогу по пешеходному переходу.

Бездомный пес в Челябинской области всегда переходит дорогу на зеленый свет.Будь в курсе событий: vk.com/ozersksecret

— Все-таки животные-пешеходы у нас в городе гораздо умнее некоторых пешеходов-людей, что бегают на красный, — прокомментировала Елена в группе «Подслушано в Озерске» в ВК.

Подписчики паблика пишут, что часто видят этого пса, и он всегда соблюдает правила дорожного движения. Живет на улице. Но на нем ошейник. А это значит, что, скорее всего, потерялся. Быть может, хозяин посмотрит видео и узнает своего питомца. Говорят, он часто бегает в Озерске по улице Кыштымской.

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ИСТОЧНИК KP.RU