В ГИБДД Челябинской области ответили на претензии Чистомэна об агитках

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:26:40+03:00

В ГИБДД рассказали, что листовки расклеили школьники по своей инициативе. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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На деревьях в Копейске появились объявления с рекламой акции ГИБДД «Будь трезвым в пути!». Фотографию листовок в своей группе выложил известный борец за чистоту Чистомэн.

— ГИБДД отдела МВД России по городу Копейску клеит незаконную рекламу на деревьях призывая подписаться на их группу в VK и Instagram, — написал общественник в своей группе во «ВКонтакте».

Такое объявление появилось на улице Калинина в Копейске. Фото: vk.com/«Чистомэн»

Однако в отделе ГИБДД ОМВД России по Копейску объяснили, что они никакого отношения к агиткам на деревьях.

— Текст наш, но это однозначно не мы, у нас есть соцсети, где мы размещаем свои объявления, — ответили корреспонденту КП-Челябинск в ведомстве.

— Это не агитки ГИБДД. Данный текст разместила образовательная организация Копейска. Взяли они информацию из группы Копейского ОГИБДД. Образовательная организация инициировала данное мероприятие, — сообщили также в областной ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU