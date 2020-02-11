2020-02-11T16:33:03+03:00
Общество

В пяти городах Челябинской области объявили режим НМУ

Предприятиям предписано снизить выбросы
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Проблемы с воздухом ожидают в индустриальных частях Челябинской областиПроблемы с воздухом ожидают в индустриальных частях Челябинской областиФото: Андрей АБРАМОВ
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Смог грядет: сразу в пяти городах Челябинской области объявлен режим НМУ первой степени. Об этом сообщают специалисты регионального гидрометцентра.

По данным метеорологов 11 и 12 февраля в Челябинске, Коркино, Златоусте, Карабаше и Сатке будут неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в воздухе. Кроме того, некоторых частях региона также могут быть проблемы с выбросами.

Согласно правилам режима НМУ первой степени, предприятия будут обязаны сократить количество вредных примесей при производстве на 15-20 процентов.

СПРАВКА КП

Если вы стали свидетелем нарушения режима, вы можете сообщить об этом в интернет-приемную министерства экологии, в официальных аккаунтах ведомства в ВКонтакте и Instagram, а также по следующим номерам:

+ 7 (908) 094-00-64 — дежурный инспектор Росприроднадзора;

+7 (351) 263-54-79 — отдел регионального государственного экологического надзора минэкологии;

+7 (906) 890-96-70 — круглосуточная экологическая приемная минэкологии (доступно в WhatsApp и Viber).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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