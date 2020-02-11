В Челябинске девятиклассники в карантин сдадут собеседование по русскому

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:41:12+03:00

Как футбольный матч состоится в любую погоду, так и собеседование по русскому не отменили и в карантин. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Мы узнали, кто может не ходить в школу

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В родительских чатиках соцсетей учеников 9 классов челябинских школ сумятица: карантин по гриппу и ОРВИ продлен до 18 февраля; эпидемиологи радуются, что разобщение школьных классов принесло снижение уровня заболеваемости. Девятиклассники 12 февраля сдают итоговое собеседование по русскому.

Наталья Л.: «Мне не нравится, что наши дети в школе будут с утра сидеть и ждать своей очереди на собеседование. Вирусы кругом».

Ирина Г.: «В ЧелГУ ввели карантин. Может, и о наших детях подумают?».

«Быть всем детям в 9.00 с паспортом, в парадной форме в 9.00, — гласит сообщение одной из мам-активисток. — Заболевшие не приходят: со справкой от врача об освобождении по болезни дети сдадут собеседование позже».

Сообщение родительниц подтверждается приказом министерства образования и науки Челябинской области «Об утверждении Порядка проведения итогового собеседования по русскому языку в Челябинской области в 2020 г».

Карантинные мероприятия не распространяются на итоговую аттестацию. Устное собеседование по русскому языку — один из ее элементов, допуск к ОГЭ.

Приказ о проведении собеселования. Фото: соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU