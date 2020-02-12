2020-02-12T07:14:19+03:00
Происшествия

«Это был наш единственный доход!»: многодетный отец рассказал про сгоревшее кафе в Челябинской области

Во время пожара внутри помещения находился сторож
Ирина КАРЕЛИНА
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Сгоревшее кафе.Фото: Владимир Корешков, соцсетиСгоревшее кафе.Фото: Владимир Корешков, соцсети
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На автодороге Москва-Челябинск в районе Миасса сгорело придорожное кафе. Пожар случился ночью 6 февраля. Как сообщает Миасский пожарно-спасательный гарнизон, в это время внутри помещения находился сторож. Заметив дым, он выбежал. Пострадавших нет, но строение полностью уничтожено. Пожарные говорят о неосторожном обращении с огнем.

Заметку об этом происшествии опубликовал в соцсети хозяин кафе Владимир Корешков.

— Наш единственный доход ушел с огнем! — написал он в группе «Инцидент Миасс» в ВК.

Подписчики паблика заметили: хорошо еще, что обошлось без жертв.

— А наши дети сейчас что кушать будут? Угольки?! У нас трое маленьких детей, и мы не знаем, с чего теперь начать и как быть. Помощи ждать не от кого, — ответил Владимир. — Сторож пьяный сушил дрова на печке…

Сгоревшее кафе.Фото: Владимир Корешков, соцсети

Сгоревшее кафе.Фото: Владимир Корешков, соцсети

Владимир также рассказал, что это кафе кормило его семью с 1994 года. Когда первый шок прошел, он принял решение восстановить бизнес и уже принялся за стройку.

Владимир рассказал свою историю в соцсетях, чтобы напомнить людям о важности правил пожарной безопасности.

Сотрудники МЧС также в очередной раз призывают быть осторожнее с огнем и нагревательными приборами. Если вы попали в чрезвычайную ситуацию или стали ее свидетелем, звоните «101» с мобильных телефонов или «01» с городских.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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