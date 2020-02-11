Управление соцзащиты в Челябинске украсили милым граффити

11 Февр. 2020 2020-02-11T17:04:18+03:00

За новый арт-объект художник не получил ни копейки

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Теперь в челябинском управлении соцзащиты всегда одуванчики. Во всяком случае, так можно подумать взглянув на новое граффити городского художника Тимура Абдуллаева, которое будет ежедневно радовать работников и посетителей учреждения.

Девочка с одуванчиком на одном из лестничных проемов управления социальной защиты населения Администрации Калининского района появилась благодаря проекту художника «Краски добра». Тимур украшает больницы и школы, не беря деньги за работу. Учреждениям нужно оплатить лишь краску.

У художника уже много граффити по всему городу. Один из последних рисунков появился на парковке ТРК «Космос».

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ИСТОЧНИК KP.RU