Челябинский омбудсмен по правам ребенка рассказала о дальнейших планах

11 Февр. 2020 2020-02-11T17:50:21+03:00

За прошлый месяц Евгения Майорова работала в своем офисе всего два дня, остальное время ушло на поездки по учреждениям региона Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Уполномоченный по правам ребенка Челябинской области Евгения Маойрова поделилась планами по будущей работе. Издание «Южноуральская панорама» расспросила омбудсмена о том, как прошли первые месяцы работы.

— Морально к новой должности мне подготовиться не удалось. В работу пришлось вникать быстро. Как вы все помните, начало года потрясло нас историей про девочку с ДЦП Лизу, которая не получала должный уход в копейском реабилитационном центре для умственно отсталых, — цитирует издание Евгению Майорову.

Сама омбудсмен признается, что случай с Лизой подтолкнул ее к серии поездок по региональным учреждениям для детей-инвалидов. Во многих из них были проблемы с финансированием и обеспечением. По итогам проверок, Евгения Майорова приготовила список всех жалоб от руководителей и родителей, который будет представлен на специальной межведомственной комиссии.

Кроме того, омбудсмен добавила, что сейчас в ближайших планах ее аппарата — создание круглосуточной горячей линии по вопросам прав ребенка, где люди смогут рассказать о своей проблеме и попросить помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU