Голы легионера челябинского «Трактора» добавили интригу в матче с «Йокеритом»

11 Февр. 2020 2020-02-11T22:01:32+03:00

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История встреч челябинцев и финнов впечатляла статистикой. Из 10 матчей «Трактор» уступил в девяти. Не побеждал аж с октября 2015 года. А на старте прошлого сезона неприлично крупно уступил в Хельсинки — 0:8…

Во вторник, 11 февраля, «Трактор» в Хельсинки открыл счет на старте второго периода — гол на свой счет записал Лукаш Седлак. Через несколько минут «Йокерит» сравнял счет. Челябинцы снова выходят вперед — 2:1 и снова шайба в актив Седлака. В середине третьего периода финны снова выравнивают шансы, а за пять минут до сирены выходят вперед в меньшинстве — 3:2. Отметим, что «Трактор» мог забросить третью шайбу, но арбитр гол не засчитал. «Йокерит» одерживает волевую победу, проигрывая практически по ходу всего матча.

«Трактор» остается на последнем месте в Восточной конференции КХЛ.

Челябинцам в «регулярке» осталось провести семь матчей. Впереди — четыре домашних матча. 15 февраля черно-белые сыграют с китайским «Куньлунем», 17-го — с «Северсталью», 19-го — с «Адмиралом», 22-го — с «Сибирью».

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ИСТОЧНИК KP.RU