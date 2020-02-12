На трех маршрутах Челябинска подорожает проезд

12 Февр. 2020 2020-02-12T06:23:30+03:00

Под повышение попал один из самых популярных маршрутов Фото: Андрей АБРАМОВ

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Частные перевозчики Челябинска решили повысить стоимость проезда на трех популярных маршрутах. Об этом сообщает городское управление транспорта.

Изменения коснутся маршруток № 3 «ТРК «Алмаз» — ЧВВАКУШ», № 17 «Поселок АМЗ — Профессора Благих» и № 58 «ЧВВАКУШ — Чистопольская». С 12 марта за проезд в двух последних придется заплатить 28 рублей, на два рубля больше, чем сейчас. Однако наиболее странно выглядит повышение цены на маршруте № 3. Поездка от «Алмаза» до авиационного училища будет стоить 28 рублей и 10 копеек.

В самом управлении транспорта добавили, что по закону частные перевозчики имеют право сами регулировать цену на проезд в маршрутках.

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ИСТОЧНИК KP.RU