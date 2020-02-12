«Был в командировке»: спортсмен из Челябинска погиб на заводе в Кургане

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:57:20+03:00

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33-летний боец из Челябинска Константин Гапонов погиб от удара током на заводе «КЗКТ» в Кургане — туда его отправили в командировку. Об этом сообщили знакомые погибшего. ЧП произошло 9 февраля.

— Ушел из жизни, замечательный человек. Очень добрый и отзывчивый. Костя, братишка наш, это трагедия подкосила нас всех. Нелепая смерть произошла, удар током на работе, — написал в соцсети друг погибшего Василий Благих.

Близкие погибшего обещали рассказать подробности позже, сославшись на то, что занимаются подготовкой похорон, которые состоятся сегодня. В среде спортсменов Константина Гапонова называют хорошим бойцом.

— Я с ним на соревнованиях неоднократно бился по боевому самбо. Костя был призером чемпионатов области и города по боевому самбо, грэпплингу и ММА. Пару месяцев назад у него дочка родилась. Есть есть старший ребенок. Не знаю сколько лет, — рассказал КП-Челябинск спортсмен Александр Комиссаров.

Следственный комитет по Курганской области уже начал доследственную проверку.

— По предварительным данным, пострадавший во время выполнения покрасочных работ попытался изолировать электрический кабель, в результате чего получил удар током, от которого скончался на месте. Следователем проведен осмотр места происшествия, устанавливаются и опрашиваются очевидцы случившегося. Кроме того, устанавливаются условия соблюдения работниками и ответственными лицами на указанном предприятии правил охраны труда, — сообщили в следкоме.

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ИСТОЧНИК KP.RU