Челябинск возглавил рейтинг городов, где ненавидят День Святого Валентина
К интересному выводу пришли аналитики сайта кaluga-poisk.ru, проанализировавшие посты и комментарии в соцсетях по грядущему Дню влюбленных, который в США и Европе отмечают 14 февраля.
Оказывается, мимимишный праздник с валентинками-сердечками и подарочками не любят в суровом Челябинске! Мы возгласили рейтинг городов с негативным отношением к романтическому дню.
«Розовые сопли», «развод на деньги», «высосанный из пальца праздник» — ремарки челябинцев в соцсетях. При этом, мы не жадины. Потому что критикующие праздник за маркетинговую подоплеку горожане добавляют, что признаваться в любви нужно каждый день. Равно как дарить цветы и заботиться о том, кого любишь.
Топ-10 городов, не отмечающих День Святого Валентина:
1. Челябинск
2. Чита
3. Йошкар-Ола
4. Томск
5. Воронеж
6. Архангельск
7. Севастополь
8. Ростов-на-Дону
9. Владимир
10. Пенза
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ИСТОЧНИК KP.RU