Челябинск возглавил рейтинг городов, где ненавидят День Святого Валентина

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:16:15+03:00

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К интересному выводу пришли аналитики сайта кaluga-poisk.ru, проанализировавшие посты и комментарии в соцсетях по грядущему Дню влюбленных, который в США и Европе отмечают 14 февраля.

Оказывается, мимимишный праздник с валентинками-сердечками и подарочками не любят в суровом Челябинске! Мы возгласили рейтинг городов с негативным отношением к романтическому дню.

«Розовые сопли», «развод на деньги», «высосанный из пальца праздник» — ремарки челябинцев в соцсетях. При этом, мы не жадины. Потому что критикующие праздник за маркетинговую подоплеку горожане добавляют, что признаваться в любви нужно каждый день. Равно как дарить цветы и заботиться о том, кого любишь.

Топ-10 городов, не отмечающих День Святого Валентина:

1. Челябинск

2. Чита

3. Йошкар-Ола

4. Томск

5. Воронеж

6. Архангельск

7. Севастополь

8. Ростов-на-Дону

9. Владимир

10. Пенза

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ИСТОЧНИК KP.RU