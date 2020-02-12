Шоумен из Челябинска совмещает работу с должностью звонаря в храме

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:19:30+03:00

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31-летний Алексей Юрченко с детства на сцене. Его родители — режиссеры и всю жизнь ставили праздники. В восемь лет мальчик уже работал соведущим, а сейчас зарабатывает на хлеб, проводя свадьбы и корпоративы. По воскресеньям Алексей ездит в Старокамышинск и звонит в колокола храма Святых Петра и Февронии, сообщает сайт hornews.com.

Обучаться искусству колокольного звона Алексей начал несколько лет назад. В 23 года он пришел к Богу, а в качестве помощи храму решил стать звонарем. Тренировался Алексей на Светлой седмице. В церковном уставе сказано, что все желающие на протяжении семи дней после Пасхи могут звонить в колокола сколько душе угодно. Алексей приезжал в Старокамышинск каждый день и и звонил.

— Ко мне подходили местные жители и спрашивали: «Мальчик, ты не устал?». Я уезжал, а через три часа возвращался и звонил снова, — рассказывает Алексей.

Через год он попросил настоятеля храма благословить его на работу звонарем. А на встречах молодежного клуба в храме Алексей познакомился со своем будущей женой Натальей. Теперь у них три ребенка. Алексей мечтает отдать старшего в музыкалку, чтобы вместе осваивать музыкальную грамоту.

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ИСТОЧНИК KP.RU