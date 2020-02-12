Мать позвонила в поликлинику 327 раз, чтобы вызвать врача больному ребенку в Челябинской области

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:48:20+03:00

На время эпидемии привлекли дополнительных диспетчеров, но и их не хватает Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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По утрам в поликлиники не дозвониться. Многие вызывают врача, обращаясь в стол справок поликлиники лично. Но семья из Златоуста все же вызвала доктора по телефону. Правда, с 327-го раза.

Педиатра начали вызывать утром. На звонки было потрачено 2,5 часа. Врач пришла только в шесть вечера. Педиатр пояснила, что участок, которому приписан ребенок, расформировали, так как участковый врач на больничном. На вызовы ходит дежурный специалист, причем, график визитов у нее расписан до девяти вечера.

В городской детской больнице Златоуста предположили, что речь идет о поликлинике на ул. Полетаева, 17.

— В понедельник, 10 февраля, в поликлинике к работе по обслуживанию вызовов, кроме 11 штатных участковых врачей, были привлечены дополнительные педиатры. Их всегда привлекают во время эпидемий, когда рабочих рук не хватает. Всего в понедельник было 240 вызовов по 11 участкам, — отчиталась главврач городской детской больницы Златоуста Наталья Ахтарьянова.

По словам главврача, прием звонков в Златоусте ведут три специалиста. Один принимает звонки по общегородской линии (3513) 67-10-80, еще два человека обслуживают телефон регистратуры (3513) 62-60-60.

На большой город их, видимо, недостаточно.

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ИСТОЧНИК KP.RU