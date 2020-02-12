В двух остановках от железнодорожного вокзала Челябинска появится сквер
Небольшой островок отдыха оборудуют на перекрестке улиц Цвиллинга и Лазаретной. Это в двух остановках трамвая от железнодорожного вокзала города. Как будет выглядеть будущий сквер, решать простым челябинцам.
В эти дни на портале «Активный житель 74» проводится голосование среди горожан. Ответив на семь вопросов, мы можем выбрать общую концепцию сквера, а также виды растений, покрытия для дорожек, тип освещения и тип детской площадки.
Голосовать можно до 20 февраля, причем, не только жителям Советского района.
Проект будущего сквера создадут с учетом пожеланий горожан.
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ИСТОЧНИК KP.RU