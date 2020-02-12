В Челябинске аптекари предлагают спасаться от коронавируса рыбьим жиром

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:11:54+03:00

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В фильме-сказке про Буратино шарлатан Дуремар рекламировал пиявки как чудесное средство «от бронхита, тонзилита, от печенки, селезенки, от полипа и от гриппа».

На скользкий путь пропаганды средств от коронавируса встали аптеки Челябинска. Пока ученые всего мира бьются над созданием противовирусного средства, в нашем городе уже знают «секрет победы». Защититься от хвори и побороть ее предлагают с помощью концентрата Омега-3 (рыбьего жира) и ремантадина, коим лечат ОРВИ.

Сомнительную рекламу обнаружил бдительный горожанин.

— Фото листовки с заявлением о проверке рекламы он отправил для проверки на соответствие закону, — пояснили корреспонденту КП-Челябинск в региональном УФАС. — Заявитель добавил, что многие аптеки не соглашаются размещать листовку сомнительного содержания. Но офис аптечной сети обязывает распространять рекламу для роста продаж.

Челябинское УФАС России проводит проверку соответствия содержания данной рекламной листовки требованиям Закона о рекламе. Решение о возбуждении дела либо об отказе примут в течение месяца.

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В министерстве здравоохранения Челябинской области работает круглосуточно горячая телефонная линия. В течение дня на звонки с вопросами о гриппе, ОРВИ и коронавирусе отвечает врач-инфекционист Елена Корнеева. Телефон (351) 240-15-16.

ИСТОЧНИК KP.RU