2020-02-12T13:28:36+03:00
Общество

«Фуражки за 11 тысяч и сапоги — за 13»: попытка переодеть роту почетного караула в Челябинске обернулась скандалом

Местное отделение одной из партий сочло ценник завышенным
Лидия ПЕСКОВА
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Власти: форма должна соответствовать требованиям министерства обороны России.Власти: форма должна соответствовать требованиям министерства обороны России.Фото: Кирилл ЛОМАКИН
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В Челябинске собираются обновить форму для роты почетного караула. Однако тендер на покупку новых фуражек и черных сапог вызвал недоумение у представителей местных политиков. Предполагается, что одна фуражка обойдется бюджету в 11 тысяч рублей, а одна пара сапог — в 13 тысяч.

— Из какого драгоценного сукна будут фуражки и из кожи какой выделки сапоги? Весьма странная закупка, предполагающая траты из областного бюджета, на фоне новостей о дефиците медицинских масок, тест-полосок для глюкометров, средств реабилитации инвалидам, — недоумевает депутат Госдумы Виталий Пашин.

Челябинское отделение ЛДПР обещает придирчиво проверить тендер.

С нападками не согласны в правительстве региона. Комментируя ситуацию, здесь заметили, что эти цены близки к минимальным на рынке. К тому же форму будут использовать в течение пяти лет, и она должна соответствовать всем требованиям министерства обороны России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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