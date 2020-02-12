«Фуражки за 11 тысяч и сапоги — за 13»: попытка переодеть роту почетного караула в Челябинске обернулась скандалом
В Челябинске собираются обновить форму для роты почетного караула. Однако тендер на покупку новых фуражек и черных сапог вызвал недоумение у представителей местных политиков. Предполагается, что одна фуражка обойдется бюджету в 11 тысяч рублей, а одна пара сапог — в 13 тысяч.
— Из какого драгоценного сукна будут фуражки и из кожи какой выделки сапоги? Весьма странная закупка, предполагающая траты из областного бюджета, на фоне новостей о дефиците медицинских масок, тест-полосок для глюкометров, средств реабилитации инвалидам, — недоумевает депутат Госдумы Виталий Пашин.
Челябинское отделение ЛДПР обещает придирчиво проверить тендер.
С нападками не согласны в правительстве региона. Комментируя ситуацию, здесь заметили, что эти цены близки к минимальным на рынке. К тому же форму будут использовать в течение пяти лет, и она должна соответствовать всем требованиям министерства обороны России.
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ИСТОЧНИК KP.RU