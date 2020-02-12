Северо-Запад Челябинска затянуло черным дымом смога
О неблагоприятных метеоусловиях, когда в воздухе не рассеиваются вредные для здоровья выбросы, жителей Челябинска, Златоуста, Карабаша, Коркино предупредили синоптики. По данным Челябинского гидрометцентра, режим НМУ 1 степени опасности действует до 19.00 12 февраля.
Крупные промышленные предприятия должны снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. При НМУ 1 степени — на 15-20%.
Челябинцы жалуются на резкий запах гари и газа. В Сети множатся апокалипсические фото затянутых дымом жилых кварталов.
Затянутые пеленой многоэтажки Северо-Запада сфотографировал челябинец Андрей Самокатов:
— Это экологически чистый Северо-запад и пригород!. Люди, вы там живы? — вопрошает он.
Автор фото добавляет: «Цинковый (завод — прим. ред.), ЧЭМК, Мечел НЕ надо убирать из Челябинска. В городе «все хорошо», а уезжают из него лишние. Нам не нужно снижение выбросов на 20%! Нам нужен чистый воздух!».
Дышать полной грудью - это не про Челябинск. Фото: Андрей Самокатов.
Обращение на качество атмосферного воздуха граждане могут оставить в интернет-приемной министерства экологии mineco174.ru/InternetReception.
Можно позвонить в отдел регионального государственного экологического надзора минэкологии (351) 263-54-79.
Можно написать в официальные сообщества министерства в соцсетях: www.vk.com/mineco_174 и www.instagram.com/minecologychel
Есть телефон экологическую приемную минэкологии: +7-906-890- 96-70.
Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить, позвонив на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора: 8-908-094-00-64.
ИСТОЧНИК KP.RU