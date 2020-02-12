Северо-Запад Челябинска затянуло черным дымом смога

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:41:43+03:00

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О неблагоприятных метеоусловиях, когда в воздухе не рассеиваются вредные для здоровья выбросы, жителей Челябинска, Златоуста, Карабаша, Коркино предупредили синоптики. По данным Челябинского гидрометцентра, режим НМУ 1 степени опасности действует до 19.00 12 февраля.

Крупные промышленные предприятия должны снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. При НМУ 1 степени — на 15-20%.

Челябинцы жалуются на резкий запах гари и газа. В Сети множатся апокалипсические фото затянутых дымом жилых кварталов.

Затянутые пеленой многоэтажки Северо-Запада сфотографировал челябинец Андрей Самокатов:

— Это экологически чистый Северо-запад и пригород!. Люди, вы там живы? — вопрошает он.

Автор фото добавляет: «Цинковый (завод — прим. ред.), ЧЭМК, Мечел НЕ надо убирать из Челябинска. В городе «все хорошо», а уезжают из него лишние. Нам не нужно снижение выбросов на 20%! Нам нужен чистый воздух!».

Дышать полной грудью - это не про Челябинск. Фото: Андрей Самокатов.

Обращение на качество атмосферного воздуха граждане могут оставить в интернет-приемной министерства экологии mineco174.ru/InternetReception.

Можно позвонить в отдел регионального государственного экологического надзора минэкологии (351) 263-54-79.

Можно написать в официальные сообщества министерства в соцсетях: www.vk.com/mineco_174 и www.instagram.com/minecologychel

Есть телефон экологическую приемную минэкологии: +7-906-890- 96-70.

Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить, позвонив на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора: 8-908-094-00-64.

ИСТОЧНИК KP.RU