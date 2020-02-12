Глава Челябинска Наталья Котова проверила, чистятся ли тротуары
В среду, 12 февраля, Наталья Котова прошла по Челябинску. Ее интересовала реакция подчиненных на сообщения на ее страничках в соцсетях. Главы районов должны не только читать обращения и жалобы горожан, но быстро на них отзываться. К примеру, организовать очистку тротуаров от снега.
По адресам из обращений челябинцев и был составлен маршрут главы города.
Мэр увидела, что на ул. Калинина лестница-спуск из-за наката похожа на снежную горку. Как по ней подняться пенсионеру, будущей маме или ребенку?
— Подрядчик очистит ступени сегодня же, — сообщила Наталья Котова. — В ближайшие десять дней здесь появятся временные перила в качестве оперативной меры. Весной установим постоянные.
На трамвайных остановках по ул. Кирова снег вычищен, но оставлен лежать здесь же. Его вывезут в течение суток.
Под мостами в Ленинский район ходит немало людей. В течение десяти дней на спуске появятся перила, чтобы люди не рисковали оказаться на проезжей части.
«Продолжаю принимать ваши обращения в комментариях. Без внимания они не останутся», — подытожила мэр.
На трамвайной остановке по ул. Кирова снег лежит в кучах Фото: соцсети.
Как связаться с главой Челябинска в социальных сетях:
www.vk.com/id576287930
www.instagram.com/natalyakotova.official
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ИСТОЧНИК KP.RU